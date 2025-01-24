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Колишній захисник Динамо підпише контракт з Олександрією – джерело

Олексій Мурзак — 24 січня 2025, 17:52
Колишній захисник Динамо підпише контракт з Олександрією – джерело
Антон Боль
Динамоманія

Колишній захисник Динамо та Зорі Антон Боль стане гравцем Олександрії.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За даними джерела, оборонець вже знаходиться у таборі "містян" і найближчим часом укладе повноцінний контракт з командою Руслана Ротаня на правах вільного агента.

Головному тренеру Боль добре знайомий по спільній роботі у молодіжній збірній.

Антон Боль є вихованцем Динамо. Влітку 2023 перебрався в Зорю. Минулого сезону провів за луганський клуб 12 матчів, записавши до свого активу 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Олександрія проявляє інтерес до ще одного ексгравця Динамо Володимира Шепелєва.

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