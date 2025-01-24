Колишній захисник Динамо підпише контракт з Олександрією – джерело
Антон Боль
Динамоманія
Колишній захисник Динамо та Зорі Антон Боль стане гравцем Олександрії.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
За даними джерела, оборонець вже знаходиться у таборі "містян" і найближчим часом укладе повноцінний контракт з командою Руслана Ротаня на правах вільного агента.
Головному тренеру Боль добре знайомий по спільній роботі у молодіжній збірній.
Антон Боль є вихованцем Динамо. Влітку 2023 перебрався в Зорю. Минулого сезону провів за луганський клуб 12 матчів, записавши до свого активу 1 результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Олександрія проявляє інтерес до ще одного ексгравця Динамо Володимира Шепелєва.