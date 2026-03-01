Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Український захисник дебютував у чемпіонаті Чехії

Олексій Мурзак — 1 березня 2026, 16:33
Український захисник дебютував у чемпіонаті Чехії
Євген Скиба
ФК Карвіна

Колишній захисник одеського Чорноморця Євген Скиба провів першу офіційну гру у складі чеського клубу Карвіна.

У матчі 24-го туру проти Словацко він з'явився на полі на 45-й хвилині, однак не зміг допомогти команді врятуватися від поразки – 0:2.

Скиба перейшов до Карвіни у січні цього року. До цього він виступав за Чорноморець, де провів 40 матчів у всіх турнірах та забив чотири голи.

У поточному сезоні результативними діями не відзначався (18 матчів).

Свого часу захисник також встиг пограти за ФСК Маріуполь, Минай і Хуст.

Напередодні Чорноморець попрощався з двома гравцями основної команди – українцем Богданом Білошевським та бразильцем Жоао Нето.

Чорноморець

Чорноморець

Чорноморець покинули бразильський легіонер та вихованець Динамо
Ракіцький достроково покинув Чорноморець
Повернувся в Україну через 9 років: ексголкіпер Динамо став гравцем Чорноморця
Двоє вихованців Дніпра покинули одеський Чорноморець
Коваль може продовжити кар'єру в українському клубі

Останні новини