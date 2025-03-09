Потім не зможу виїхати з України: ексголкіпер Шахтаря відмовився переходити у Ворсклу

Ворскла взимку намагалася підписати українського голкіпера Олексія Шевченка, однак той відмовив полтавському клубу через термін запропонованого контракту.

Про деталі він розповів у інтерв'ю Українському футболу.

"Тренувався з полтавською Ворсклою. Ми не домовилися щодо умов контракту, далі вже просто займався з ними, бо клуб дозволив, доки я був у пошуках нового місця роботи. Запропонували варіант контракту лише на півроку до кінця чемпіонату. Мені таке не підходить, також є певні розбіжності щодо фінансових питань. Основна перешкода укладання контракту – це його термін? Так, мені немає сенсу на 3-5 місяців повертатися до України, бо потім не зможу звідти виїхати", – сказав Шевченко.

Останнім клубом голкіпера був Чорноморець, до якого він у статусі вільного агента перейшов із Шахтаря. За "моряків" воротар пограв з літа 2023 по січень 2024 року.

Як відомо, Ворскла у підсумку оголосила про підписання контракту з 25-річним голкіпером Вадимом Ющишином.