Ексгравець Вереса потрапив у моторошну ДТП: він знаходиться у важкому стані
Національна поліція
Колишній гравець Вереса Владислав Семенчук потрапив у жахливу ДТП.
Про інцидент повідомила поліція Рівненщини, а клубний Telegram-канал Вереса підтвердив, що в авто був саме їх колишній гравець.
Поліція повідомила, що 22-річний водій, під час обгону з’їхав у кювет, де врізався у дерево.
Внаслідок ДТП травмувалися кермувальник та двоє його пасажирів: 20-річний житель села Деражне та 28-річний мешканець Оржева (Семенчуку 28 років і він народився в Оржеві). Усіх потерпілих медики госпіталізували до лікарні.
Наразі відомо, що 28-річний Семенчук та його друг Давид знаходяться в реанімації у важкому стані.
Верес вже організував збір коштів на лікування потерпілим.