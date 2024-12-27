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Ексгравець Вереса потрапив у моторошну ДТП: він знаходиться у важкому стані

Олексій Мурзак — 27 грудня 2024, 22:54
Ексгравець Вереса потрапив у моторошну ДТП: він знаходиться у важкому стані
Національна поліція

Колишній гравець Вереса Владислав Семенчук потрапив у жахливу ДТП.

Про інцидент повідомила поліція Рівненщини, а клубний Telegram-канал Вереса підтвердив, що в авто був саме їх колишній гравець.

Поліція повідомила, що 22-річний водій, під час обгону з’їхав у кювет, де врізався у дерево.

Внаслідок ДТП травмувалися кермувальник та двоє його пасажирів: 20-річний житель села Деражне та 28-річний мешканець Оржева (Семенчуку 28 років і він народився в Оржеві). Усіх потерпілих медики госпіталізували до лікарні.

Наразі відомо, що 28-річний Семенчук та його друг Давид знаходяться в реанімації у важкому стані.

Верес вже організував збір коштів на лікування потерпілим.

Верес ДТП

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