Nike вирішив відмовитися від реклами з Бенземою через його скандальне минуле

Відомий виробник спортивних товарів Nike ухвалив рішення відмовитеся від співпраці із 38-річним зірковим нападником Карімом Бенземою через його скандальне минуле, яке, на думку підприємства, не відповідає цінностям бренду.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, Бензема мав прибути в Лондон, щоб відіграти роль у рекламі нової лінії продукції компанії, проте керівництво в останній момент скасувало зйомку після детального дослідження минулого французького футболіста.

Зауважимо, що Бензема розпочинав свою кар'єру саме у бутсах від Nike, проте згодом нападник змінив бренд на Adidas. За даними видання, контракт гравця з німецькою фірмою нещодавно закінчився, й тому він почав шукати інші варіанти.

Серед керівних кіл Nike обговорювався варіант, згідно з яким Бензема мав мати більш значну роль у просуванні бренду.

Варто зазначити, що 38-річного французького футболіста раніше визнали співучасником в спробі шантажу його експартнера по збірній Матьє Вальбуена. Йшлося про загрозу публікації відео інтимного характеру.

Бензему в 2021 році покарали одним роком умовного ув'язнення та штрафом у розмірі 75 тисяч євро. Наступного ж року футболіст спробував подати апеляцію, проте пізніше сам же її відкликав. Через цей інцидент володар Золотого м'яча-2022 не виступав у збірній Франції протягом 5 років.

Нагадаємо, що після відходу з саудівського Аль-Хіляля Бензема залишився без клубу. Напередодні повідомлялося, що нападник готовий був безплатно повернутися у Ліон.