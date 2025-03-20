Ювентус підшукав кандидата на заміну Мотті

Керівництво Ювентуса може звільнити Тіаго Мотту з посади головного тренера команди наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Майбутнє 42-річного італійського фахівця перебуває під загрозою. У випадку, коли керівництво клубу вирішить звільнити Мотту до кінця сезону, то головним фаворитом на посаду є Ігор Тудор.

Зазначимо, що 46-річний тренер влітку минулого року покинув Лаціо. Також він працював з італійськими Удінезе та Вероною, турецьким Галатасараєм, хорватським Хайдуком та французьким Марселем.

Минуле Тудора пов’язане з Ювентусом: він виступав за клуб як гравець у 1998 – 2007 роках.

Нагадаємо, Мотта очолив Ювентус влітку минулого року, перейшовши з Болоньї. Наразі туринці посідають 5 місце в турнірній таблиці Серії А та вже припинили боротьбу в Лізі чемпіонів, не зумівши пробитися в 1/8 фіналу.

Раніше повідомлялось, що Ювентус може очолити екстренер донецького Шахтаря.