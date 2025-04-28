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Де Дзербі може очолити клуб із Саудівської Аравії

Олег Дідух — 28 квітня 2025, 20:49
Де Дзербі може очолити клуб із Саудівської Аравії
Роберто Де Дзербі
Getty Images

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі може очолити Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє FootMercato.

Контракт нинішнього головного тренера Аль-Хіляля Жорже Жезуша діє до кінця поточного сезону та досі не продовжений. Клуб займається пошуками нового наставника, і Де Дзербі входить у їхній шортлист.

Де Дзербі з літа 2024 року очолює Марсель, його контракт із французьким клубом діє до літа 2027 року. Наразі команда йде другою в турнірній таблиці французької Ліги 1.

На початку квітня 45-річний італієць спростував чутки про переговори з Міланом.

Нагадаємо, за Аль-Хіляль виступають такі зіркові футболісти як Александар Мітрович, Жоау Канселу, Рубен Невеш і Каліду Кулібалі.

Аль-Хіляль Марсель Роберто Де Дзербі

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