Де Дзербі може очолити клуб із Саудівської Аравії

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі може очолити Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє FootMercato.

Контракт нинішнього головного тренера Аль-Хіляля Жорже Жезуша діє до кінця поточного сезону та досі не продовжений. Клуб займається пошуками нового наставника, і Де Дзербі входить у їхній шортлист.

Де Дзербі з літа 2024 року очолює Марсель, його контракт із французьким клубом діє до літа 2027 року. Наразі команда йде другою в турнірній таблиці французької Ліги 1.

На початку квітня 45-річний італієць спростував чутки про переговори з Міланом.

Нагадаємо, за Аль-Хіляль виступають такі зіркові футболісти як Александар Мітрович, Жоау Канселу, Рубен Невеш і Каліду Кулібалі.