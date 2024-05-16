Екстренер Шахтаря є фаворитом на посаду тренера в італійському гранді

Головний тренер французького Лілля Паулу Фонсека є головним претендентом на те, щоб очолити італійський Мілан.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, керівництво «россонері» вважає португальського фахівця ідеальною заміною для нинішнього головного тренера команди Стефано Піолі.

Зазначимо, Фонсека вже мав досвід роботи в італійському чемпіонаті. Португалець тренував Рому протягом двох сезонів у 2019-2021 роках.

Раніше ми повідомляли, що Паулу запросив українських біженців з Харкова на матч проти Страсбура в чемпіонаті Франції.