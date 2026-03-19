Екстренер Мілана повторив рекорд Серії А

Олег Дідух — 19 березня 2026, 12:37
Екстренер Мілана повторив рекорд Серії А
Марко Джампаоло
uscremonese.it

Італійський тренер Марко Джампаоло став співвласником рекорду Серії А.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Джампаоло очолив Кремонезе, замінивши Давіде Ніколу. Таким чином, Кремонезе став 11-м клубом італійської Серії А, з яким встиг попрацювати 58-річний фахівець.

Він повторив рекорд Карло Маццоне і Альберто Малезані, які також працювали з 11 різними командами в елітному дивізіоні італійського футболу.

Окрім Кремонезе, Джампаоло очолював у Серії А такі команди як Кальярі, Сієна, Катанья, Чезена, Асколі, Емполі, Мілан, Торіно, Сампдорія та Лечче. З Кремонезе тренер уже працював у 2014 – 2015 роках, проте "гріджороссі" виступали в Серії В.

Наразі команда з Кремони посідає 18 місце в Серії А, відстаючи від рятівної 17 позиції на 3 очки.

