Піолі може очолити клуб Саудівської Аравії

Колишній тренер Мілана Стефано Піолі може очолити клуб із Саудівської Аравії Аль-Іттіхад.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський фахівець є одним з трьох варіантів клубу на заміну Марсело Гальярдо, який має покинути команду найближчим часом. Головними зірками Аль-Іттіхаду є Н'Голо Канте та Карім Бензема.

🚨🟡⚫️ EXCL: Stefano Pioli, one of the three main options to be new Al Ittihad manager.



Al Ittihad are discussing three candidates and Pioli has been included in the shortlist after leaving AC Milan.



↪️🇦🇷 Marcelo Gallardo will leave Al Ittihad. pic.twitter.com/zDU990XmAG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2024

Нагадаємо, що Піолі очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).

В останньому сезоні Серії А "россонері" фінішували на другій сходинці. У травні Мілан оголосив про відхід Піолі.