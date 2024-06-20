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Піолі може очолити клуб Саудівської Аравії

Станіслав Лисак — 20 червня, 17:31
Піолі може очолити клуб Саудівської Аравії

Колишній тренер Мілана Стефано Піолі може очолити клуб із Саудівської Аравії Аль-Іттіхад.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський фахівець є одним з трьох варіантів клубу на заміну Марсело Гальярдо, який має покинути команду найближчим часом. Головними зірками Аль-Іттіхаду є Н'Голо Канте та Карім Бензема.

Нагадаємо, що Піолі очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).

В останньому сезоні Серії А "россонері" фінішували на другій сходинці. У травні Мілан оголосив про відхід Піолі.

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Стефано Піолі

Мілан оголосив про відхід Піолі
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