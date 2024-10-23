Екстренер Марселя втретє очолив Монпельє

Монпельє оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Жана-Луї Гассе.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

На цій посаді 70-річний фахівець замінив Мішеля Дер Закаряна. Під його керівництвом команда провалила старт нового сезону і на даний момент займає останнє, 18-те місце у турнірній таблиці Ліги 1, програв три останні матчі.

Попереднім місцем роботи Гассе був Марсель, який він покинув наприкінці минулого сезону. Тоді тренер оголосив про завершення кар’єри.

Гассе очолює Монпельє вже втретє. Раніше він працював з командою в 1998 – 1999 і 2017 роках. З 1985 по 1998 роки він був асистентом головного тренера в Монпельє, в складі якого провів також останні 10 років своєї ігрової кар’єри.

Також працював з Каном, Істром, Сент-Етьєном, Бордо і збірною Кот-д’Івуару.