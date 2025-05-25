Визначився переможець Європейської ліги з гандболу

Відбулись вирішальні матчі Європейської ліги з гандболу (EHF European League) сезону-2024/25.

Німецький Фленсбург у фіналі обіграв французький Монпельє з рахунком 32:25. Долю зустрічі фактично було вирішено ще у першому таймі, коли гравці німецького колективу пішли на перерву з перевагою у +6. У другій половині Фленсбург довів гру до підсумкової перемоги.

Для Фленсбурга – це друга перемога в історії. Свій перший титул команда здобула у сезоні-1996/97.

У матчі за третє місце зустрілись дві німецькі команди – Кіль та Мельзунген. Після рівної першої половини Кіль зміг дотиснути суперника у другому таймі.

Гандбол – Європейська ліга

Фінал, 25 травня

Монпельє (Франція) – Фленсбург (Німеччина) – 25:32 (13:19)

Матч за третє місце

Кіль (Німеччина) – Мельзунген (Німеччина) 37:31 (18:18)

Зазначимо, до 2020 року цей турнір називався Кубок ЄГФ (EHF Cup). У 1983 році переможцем ставав український ЗТР (Запоріжжя).

Нагадаємо, що фанати можуть придбати частинку паркету з Фіналу чотирьох гандбольної Ліги чемпіонів.