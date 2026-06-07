Ексзірка збірної Німеччини може стати співвласником іменитого клубу

Іменитий півзахисник Галатасарая Ілкай Гюндоган може одним зі співвласників Монпельє.

Про це повідомляє Ромен Моліна.

Гюндоган є одним із акціонерів інвестиційного фонду GSS, у яких також входять колишній гравець Арсенала Денні Карбассіюн і ще одна неназвана людина. Саме фонд GSS і планує придбати Монпельє.

З моменту заснування в 1974 році Монпельє володіє сім'я Ніколлен. В 2012 році вони привели клуб до сенсаційного чемпіонства у Ла Лізі. Проте в 2025 році клуб вилетів із елітного дивізіону чемпіонату Франції, а сезон-2025/26 завершив лише восьмим у Лізі 2.

Очікується, що GSS заплатять за клуб 10 мільйонів євро, а також покриють прогнозований дефіцит бюджету в 18-20 мільйонів євро за сезон-2026/27. Сім'я Ніколлен збереже за собою тренувальну базу Монпельє та здаватиме її в оренду клубу.

Гюндоган і компаньйони не зацікавлені у стратегічному розвитку Монпельє, їхня мета – заробіток на продажу гравців.

Нагадаємо, наприкінці минулого року помер екстренер Монпельє Жан-Луї Гассе.