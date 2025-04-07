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Аутсайдер Ліги 1 припинив співпрацю з головним тренером за 6 турів до завершення чемпіонату

Олексій Мурзак — 7 квітня 2025, 22:50
Аутсайдер Ліги 1 припинив співпрацю з головним тренером за 6 турів до завершення чемпіонату
Жан-Луї Гассе
Getty Images

Монпельє припинив співпрацю з головним тренером команди Жаном-Луї Гассе.

Як повідомила пресслужба клубу, рішення було ухвалено за взаємною згодою.

Гассе очолив клуб 23-го жовтня 2024, змінивши на цій посалі Мішеля Дер Закаряна. Провансальський клуб вже тоді посідав 18-ту сходинку. Під керівництвом Гассе команда здобула 11 очок у 11 турах, але потім, починаючи з кінця січня, Монпельє програв дев'ять матчів Ліги 1 поспіль.

За шість турів до фінішу найгіршу команду чемпіонату від 16-ї позиції, що дозволяє зіграти у стикових матчах, відокремлює 11 очок. У минулому турі Монпельє з рахунком 0:2 програв Гавру.

Попереднім місцем роботи Гассе був Марсель, який він тренував в сезоні 2023/24 після Дженнаро Гаттузо.

Також фахівець  працював із французькими клубами Кан, Істр, Сент-Етьєн та Бордо, а також очолював збірну Кот-д’Івуару.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Монпельє

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