Ювентус визначився із потенційною заміною Тудора

Станіслав Лисак — 20 жовтня 2025, 09:22
Ювентус визначився із потенційною заміною Тудора
Ювентус може запросити колишнього тренера Монци та Фіорентини Раффаеле Палладіно на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Якщо керівництво туринців вирішить звільнити нинішнього очільника команди Ігоря Тудора у найближчі тижні, то зв'яжеться з Палладіно щодо можливої угоди.

Раффаеле готовий прийняти короткостроковий контракт до червня 2026-го з можливістю продовження.

Палладіно покинув Фіорентину після завершення сезону. У попередні кампанії "фіалки" фінішували шостими в турнірній таблиці Серії А та вийшли до півфіналу Ліги конференцій.

Ювентус напередодні зазнав поразки від Комо, що стало вже шостим матчем поспіль без перемог в усіх турнірах. Наразі туринці посідають сьоме місце в Серії А, маючи 12 очок в активі.

