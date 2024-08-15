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Колишній тренер Челсі та ПСЖ погодився очолити збірну США

Станіслав Лисак — 15 серпня, 09:56
Колишній тренер Челсі та ПСЖ погодився очолити збірну США
Getty Images

Колишній тренер Тоттенгема, ПСЖ та Челсі Маурісіо Почеттіно погодився стати головним тренером збірної США.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Аргентинський наставник погодився очолити американську команду напередодні підготовчого етапу до чемпіонату світу-2026, який прийматиме США, Мексика та Канада.

На посаді головного тренера збірної США з футболу Почеттіно замінить Грегга Берголтера, який очолював команду з 2018 року.

Останнім місцем роботи Почеттіно був Челсі. 52-річний аргентинець очолював "синіх" у минулому сезоні. Його команда видала хороший відрізок на фініші чемпіонату та змогла потрапити в єврокубки, але сторони все ж вирішили припинити співпрацю.

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Маурісіо Почеттіно

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