Колишній тренер Челсі та ПСЖ погодився очолити збірну США

Колишній тренер Тоттенгема, ПСЖ та Челсі Маурісіо Почеттіно погодився стати головним тренером збірної США.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Аргентинський наставник погодився очолити американську команду напередодні підготовчого етапу до чемпіонату світу-2026, який прийматиме США, Мексика та Канада.

На посаді головного тренера збірної США з футболу Почеттіно замінить Грегга Берголтера, який очолював команду з 2018 року.

🚨 Mauricio Pochettino agrees to become USA head coach. Argentine top target to succeed Gregg Berhalter in #USMNT role heading towards 2026 World Cup. 52yo worked with US Soccer sporting director Matt Crocker at Southampton @TheAthleticFC after US reports https://t.co/aOufvnFvQj — David Ornstein (@David_Ornstein) August 15, 2024

Останнім місцем роботи Почеттіно був Челсі. 52-річний аргентинець очолював "синіх" у минулому сезоні. Його команда видала хороший відрізок на фініші чемпіонату та змогла потрапити в єврокубки, але сторони все ж вирішили припинити співпрацю.