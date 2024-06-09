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Тухель відмовився від можливості очолити Манчестер Юнайтед

Станіслав Лисак — 9 червня, 18:55
Тухель відмовився від можливості очолити Манчестер Юнайтед

Колишній тренер Баварії та Челсі Томас Тухель не планує очолювати Манчестер Юнайтед цього літа.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький тренер може зробити перерву та залишитися без клубу цього літа. Тухель вирішив не продовжувати переговори з Манчестер Юнайтед.

Зазначається, що незабаром керівництво МЮ прийме рішення щодо нинішнього наставника Еріка тен Гага.

Нагадаємо, у лютому 2024 року німецька Баварія оголосила, що Тухель покине команду.

Варто додати, що Томас вже має досвід роботи в АПЛ. У 2021-2022 роках Тухель очолював лондонський Челсі, з яким зумів виграти Лігу чемпіонів.

Баварія Манчестер Юнайтед Томас Тухель

Томас Тухель

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