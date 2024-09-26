Колишній спортивний директор Атлетико: Довбик – є голеадором і точно буде одним з кращих за кількістю голів в Італії

Колишній спортивний директор Атлетика Рафаель Алькорта поділився думками щодо форварда Роми Артема Довбика та заявив, що Довбик – є голеадором і точно буде одним з кращих за кількістю голів в Італії.

Його слова передає Sport Italia.

"Попри те, що Рома не дуже добре стартувала в цьому році і змінила тренера, її не можна недооцінювати, оскільки у неї так багато чудових гравців. Довбик – це гравець, який ще має добре влаштуватися в чемпіонаті Італії і якому потрібно адаптуватися, але ми говоримо про найкращого бомбардира останнього сезону Ла Ліги. Він є голеадором і точно буде одним з кращих за кількістю голів в Італії теж", – сказав Алькорта.

У сезоні-2024/25 Довбик зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких 3 рази відзначився забитим м'ячем та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, трансфер 27-річного нападника в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.