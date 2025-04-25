Колишній спортдир Роми: Довбику треба навчитися правильно рухатися на полі

Колишній спортивний директор Роми Вальтер Сабатіні розповів про те, які недоліки в грі форварда збірної України Артема Довбика він бачить.

69-річного італійського фахівця цитує Romanews.

"Довбику ще треба навчитися правильно рухатися на полі, а також покращити прийом м'яча, який не завжди ідеальний. Але я бачив, як він виконує перспективні дії, в тому числі підтримуючи партнерів, які набігають", – заявив функціонер.

Сабатіні працював у Ромі в 2011 – 2017 роках. Наразі він обіймає посаду генерального менеджера Салернітани.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти в 42 матчах за Рому в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до 27-річного українця з боку Ньюкасла та Астон Вілли.