Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Два клуби АПЛ цікавляться Довбиком

Олег Дідух — 22 квітня 2025, 18:13
Два клуби АПЛ цікавляться Довбиком
Артем Довбик
x.com/OfficialASRoma

Два клуби з АПЛ проявляють інтерес до нападника Роми та збірної України Артема Довбика.

Про це повідомляє AS Roma Live.

За їхньою інформацією, мова йде про двох претендентів на потрапляння у Лігу чемпіонів – Ньюкасл і Астон Віллу. Окрім Довбика, обидва клуби розглядають ще один варіант із Серії А – нападника Фіорентини Мойзе Кіна.

На користь італійця говорить більш молодий вік, проте Ньюкасл і Астон Вілла побоюються його підписувати через те, що одного разу Кін уже провалився в АПЛ – у складі Евертона, за який він виступав у 2019 – 2020 роках.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти в 42 матчах за Рому в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Ювентуса.

Астон Вілла Ньюкасл Рома Фіорентина Артем Довбик Мойзе Кін

Астон Вілла

Евертон з Миколенком програв Ман Сіті, Брентфорд Ярмолюка обіграв Брайтон у 33 турі АПЛ
Талановитий півзахисник Реала зацікавив низку клубів з топових чемпіонатів
Король пав, поразки Барселони та ПСЖ на шляху до півфіналу: що нам подарувала 1/4 Ліги чемпіонів
Енріке: Півфінал Ліги чемпіонів – чудовий результат для нашої молодої команди
Болючий виліт: Унаї Емері впав на газон через нереалізований момент на останніх секундах матчу з ПСЖ

Останні новини