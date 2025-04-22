Два клуби АПЛ цікавляться Довбиком

Два клуби з АПЛ проявляють інтерес до нападника Роми та збірної України Артема Довбика.

Про це повідомляє AS Roma Live.

За їхньою інформацією, мова йде про двох претендентів на потрапляння у Лігу чемпіонів – Ньюкасл і Астон Віллу. Окрім Довбика, обидва клуби розглядають ще один варіант із Серії А – нападника Фіорентини Мойзе Кіна.

На користь італійця говорить більш молодий вік, проте Ньюкасл і Астон Вілла побоюються його підписувати через те, що одного разу Кін уже провалився в АПЛ – у складі Евертона, за який він виступав у 2019 – 2020 роках.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти в 42 матчах за Рому в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Ювентуса.