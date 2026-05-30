Екстренер Барселони відмовив Мілану
Хаві
Відомий іспанський тренер Хаві Ернандес відмовився очолювати Мілан.
Про це повідомляє Calciomercato.
За їхньою інформацією, наразі Хаві не зацікавлений у тренерській роботі на клубному рівні. Він хоче очолити національну збірну після чемпіонату світу 2026 року, пріоритетом є робота з командою Іспанії.
Хаві – вже не перший тренер, який відмовив Мілану. Раніше пропозицію італійського клубу відхилив співвітчизник Хаві Андоні Іраола, який наразі вибирає між англійським Крістал Пелесом і леверкузенським Баєром.
Хаві залишається без роботи з літа 2024 року, коли 46-річний фахівець покинув Барселону. Раніше повідомлялося про те, що Мілан може призначити Ральфа Рангніка технічним директором клубу.