Екстренер Барселони відмовив Мілану

Відомий іспанський тренер Хаві Ернандес відмовився очолювати Мілан.

Про це повідомляє Calciomercato.

За їхньою інформацією, наразі Хаві не зацікавлений у тренерській роботі на клубному рівні. Він хоче очолити національну збірну після чемпіонату світу 2026 року, пріоритетом є робота з командою Іспанії.

Хаві – вже не перший тренер, який відмовив Мілану. Раніше пропозицію італійського клубу відхилив співвітчизник Хаві Андоні Іраола, який наразі вибирає між англійським Крістал Пелесом і леверкузенським Баєром.

Хаві залишається без роботи з літа 2024 року, коли 46-річний фахівець покинув Барселону. Раніше повідомлялося про те, що Мілан може призначити Ральфа Рангніка технічним директором клубу.