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Колишній нападник Шальке отримав перелом черепа в результаті нападу

Володимир Максименко — 16 грудня 2024, 17:40
Колишній нападник Шальке отримав перелом черепа в результаті нападу
Гвідо Бургшталлер
Фото Рапід Відень

Нападник віденського Рапіда Гвідо Бургшталлер отримав важку травму голови в результаті жорстокого нападу.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст став жертвою нападу невідомого та отримав перелом основи черепа у результаті падіння після удару.

Бургшталлера було невідкладно госпіталізовано та надано медичну допомогу. Очікується, що форвард буде відновлюватись протягом декількох наступних місяців.

Рапід висловив підтримку Гвідо та його сім'ї, запевнивши у подальшій підтримці до повного одужання гравця.

Окрім Рапіду, Бургшталлер грав за Шальке, Санкт-Паулі, Нюрнберг та Кардіфф.

На рахунку форварда два голи у 26 матчах за збірну Австрії.

Раніше президент Фенербахче зазнав нападу прямо на футбольному полі.

Рапід Відень

Рапід Відень

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