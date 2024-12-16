Колишній нападник Шальке отримав перелом черепа в результаті нападу
Гвідо Бургшталлер
Фото Рапід Відень
Нападник віденського Рапіда Гвідо Бургшталлер отримав важку травму голови в результаті жорстокого нападу.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Футболіст став жертвою нападу невідомого та отримав перелом основи черепа у результаті падіння після удару.
Бургшталлера було невідкладно госпіталізовано та надано медичну допомогу. Очікується, що форвард буде відновлюватись протягом декількох наступних місяців.
Рапід висловив підтримку Гвідо та його сім'ї, запевнивши у подальшій підтримці до повного одужання гравця.
Окрім Рапіду, Бургшталлер грав за Шальке, Санкт-Паулі, Нюрнберг та Кардіфф.
На рахунку форварда два голи у 26 матчах за збірну Австрії.
Раніше президент Фенербахче зазнав нападу прямо на футбольному полі.