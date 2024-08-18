Турецька дикість: на президента Фенербахче напали прямо під час матчу

Президент Фенербахче Алі Коч зазнав нападу під час виїзного матчу його команди проти Гезтепе.

На початку другого тайму 57-річний функціонер пішов до гостьової трибуни, щоб з’ясувати, чому вболівальників Фенербахче не пустили на стадіон.

Втім, фанати Гезтепе не дали Кочу дістатися до своїх уболівальників цілим та неушкодженим. Вони почали кидати в нього пляшки, а хтось навіть провався на поле та на великій швидкості збив президента Фенербахче з ніг.

Bu video Türk futbolunun ne hale geldiğini gösteriyor.



Ali Koç’un o alana girebilme akreditasyon kartı da var. Ne olsun istiyorsunuz, atılan şişeler, arkadan saldırma, bu cesareti nereden buluyorsunuz?



pic.twitter.com/w9rDhLAAnE — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) August 17, 2024

Матч завершився з рахунком 2:2. Після першого тайму гості вели 2:0, але Гезтепе вдалося перевернути гру та оформити камбек завдяки голу на 90+5 хвилині.