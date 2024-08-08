Гецко: Нічия з Вікторією буде непоганим здобутком для Кривбаса

Колишній форвард Кривбаса Іван Гецко вважає, що нічия у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти Вікторії буде хорошим результатом.

Його слова передає "Sport.ua".

"Інтерес до сьогоднішнього протистояння підігріває те, що виясняти стосунки будуть команди з бійцівською вдачею. Тому в Кошице можна очікувати боротьби за м'яч на кожному клаптику футбольного поля.

Те, що на зимових зборах Вікторія завдала поразки Кривбасу, не повинно лякати. Бо спаринг і поєдинок єврокубків — величезна різниця.

Мене більше непокоїть, що у Вікторії значно більший досвід виступів в матчах такого рангу. Залишається сподіватися, що керманич українського клубу Юрій Вернидуб при підготовці врахував кожну дрібницю й номінальні господарі продемонструють не тільки максимальну концентрацію, а й тактичну гнучкість.

Як на мене, нічия для Кривбаса буде непоганим здобутком, а володар путівки до наступного раунду все одно вирішиться у повторному протистоянні в Чехії", — сказав Гецко.