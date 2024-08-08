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Гецко: Нічия з Вікторією буде непоганим здобутком для Кривбаса

Володимир Кук — 8 серпня, 18:40
Гецко: Нічия з Вікторією буде непоганим здобутком для Кривбаса

Колишній форвард Кривбаса Іван Гецко вважає, що нічия у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти Вікторії буде хорошим результатом.

Його слова передає "Sport.ua".

"Інтерес до сьогоднішнього протистояння підігріває те, що виясняти стосунки будуть команди з бійцівською вдачею. Тому в Кошице можна очікувати боротьби за м'яч на кожному клаптику футбольного поля.
Те, що на зимових зборах Вікторія завдала поразки Кривбасу, не повинно лякати. Бо спаринг і поєдинок єврокубків величезна різниця.

Мене більше непокоїть, що у Вікторії значно більший досвід виступів в матчах такого рангу. Залишається сподіватися, що керманич українського клубу Юрій Вернидуб при підготовці врахував кожну дрібницю й номінальні господарі продемонструють не тільки максимальну концентрацію, а й тактичну гнучкість.

Як на мене, нічия для Кривбаса буде непоганим здобутком, а володар путівки до наступного раунду все одно вирішиться у повторному протистоянні в Чехії", сказав Гецко.

Перший матч між Кривбасом та Вікторією відбудеться вже сьогодні, 8 серпня. Початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. На передматчевій пресконференції наставник чеської команди висловив Вернидубу повагу за службу в ЗСУ.

Кривбас Іван Гецко Ліга Європи-2024/25 Вікторія Пльзень

Іван Гецко

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