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Тренер Вікторії Пльзень: Я дуже поважаю Вернидуба

Ігор Чернявський — 8 серпня, 12:50
Тренер Вікторії Пльзень: Я дуже поважаю Вернидуба

Головний тренер Вікторії Пльзень Мірослав Коубек з велико повагою ставиться до наставника Кривбаса Юрія Вернидуба.

Про це Мірослав розповів на пресконференції перед матчем з Кривбасом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Його слова наводить офіційний сайт Кривбаса.

очу відзначити хоробрість та силу Кривбаса. Вернидуб працював в Молдові, і після початку війни він вступив до лав ЗСУ. Я його дуже поважаю. Він справжній чоловік та хоробра людина. Так, ми враховуємо цей фактор, що Кривбас дуже вмотивований", — сказав Коубек.

Перший матч між Кривбасом та Вікторією відбудеться вже сьогодні, 8 серпня. Початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Нагадаємо, в першому турі чемпіонату України Кривбас мінімально переміг Чорноморець.

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Кривбас

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