Тренер Вікторії Пльзень: Я дуже поважаю Вернидуба

Головний тренер Вікторії Пльзень Мірослав Коубек з велико повагою ставиться до наставника Кривбаса Юрія Вернидуба.

Про це Мірослав розповів на пресконференції перед матчем з Кривбасом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Його слова наводить офіційний сайт Кривбаса.

"Х очу відзначити хоробрість та силу Кривбаса. Вернидуб працював в Молдові, і після початку війни він вступив до лав ЗСУ. Я його дуже поважаю. Він — справжній чоловік та хоробра людина. Так, ми враховуємо цей фактор, що Кривбас дуже вмотивований", — сказав Коубек.

Перший матч між Кривбасом та Вікторією відбудеться вже сьогодні, 8 серпня. Початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Нагадаємо, в першому турі чемпіонату України Кривбас мінімально переміг Чорноморець.