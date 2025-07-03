Український клуб віддав за нього 400 тисяч євро: ексгравець Металіста виступатиме в 4 лізі Словаччини

Колишній захисник Металіста Лукаш Штетіна підписав контракт зі словацькою Нітрою.

Про це повідомила пресслужба клубу.

33-річний захисник на початку літа вирішив завершити кар'єру, але тепер приєднається до свого рідного клубу, який грає в четвертій лізі Словаччини.

"Він приходить як досвідчений захисник з багатим міжнародним досвідом та чіткою метою – допомагати Нітрі на полі та поза ним. Його прихід – це не лише підсилення для команди, але й сильний сигнал для вболівальників про те, що клуб намагається будуватися на своєму корінні та традиціях", – сказано в пресрелізі.

Лукаш – вихованець клубу. В 2011 році його придбав харківський Металіст за майже 400 тисяч євро. Утім, у складі харків'ян в УПЛ фланговий бек відіграв лише 2 гри. Український клуб віддавав його до оренди в Татран та Дуклу Прага.

Саме Дукла викупила його в 2013 році. З 2017 до 2022 року виступав за Спарту. Потім Штетіна був на контракті зі Слованом Братислава та Спартаком Трнава.

На його рахунку 4 поєдинки за збірну Словаччини, в яких він забив 1 гол.

Нагадаємо, Металіст 1925 зазнав розгромної поразки у контрольній грі проти Панатінаїкоса.