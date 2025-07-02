Металіст 1925 зазнав розгромної поразки в контрольному матчі

У середу, 2 липня, Металіст 1925 провів свій другий контрольний матч на зборі в Австрії. Суперником був грецький Панатінаїкос, за який виступає ексвінгер Шахтаря Тете.

Команда Младена Бартуловича зазнала розгромної поразки 0:3, пропустивши всі три м’ячі в останні 30 хвилин матчу.

Контрольний матч, 2 липня

Металіст 1925 – Панатінаїкос – 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 60 Мансіні, 0:2 – 73 Бокос, 0:3 – 89 Свідерскі

Металіст 1925: Варакута (Мозіль 46), Крупський (Салюк 11, Кравець 75), Шабанов (Обінайя 61), Павлюк (Капінус 61), Мартинюк (Снурніцин 46), Калюжний (к) (Король 61), Антюх (Панченко 61), Калітвінцев (Юрченко 46), Чурко (Когут 46), Рашиця (Гаджиєв 46), Овусу (Мба 46)

Панатінаїкос (стартовий склад): Дронговскі, Коцирас, Єдвай, Інгасон, Кіріапулос, Максимович, Нікас, Тете, Джурічич, Єремєєфф, Брегу

Попередження: 83 Кравець, 86 Павлюк – 86 Свідерскі

Нагадаємо, у понеділок, 30 червня, Металіст 1925 обіграв Ботошані 2:0. Свій наступний матч підопічні Бартуловича проведуть 7 липня проти Карабаха.