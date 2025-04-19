Ексфорвард збірної Італії згадав, як відмовив київському Динамо

Відомий у недавньому минулому італійський форвард Андреа Караччоло розповідаючи про втрачену можливість перейти в Ювентус в 2011 році, згадав про те, що відмовився від трансферу в київське Динамо.

43-річного італійця цитує La Gazzetta dello Sport.

"У січні 2011 року я міг опинитися у Ювентусі. Але вони взяли Алессандро Матрі. Джузеппе Маротта (на той момент спортивний директор Ювентуса, – прим.) виступив проти. За його словами, я не міг конкурувати. Але правда в тому, що ще у Сампдорії ми із ним сильно посварилися. Тоді Рейнджерс хотіли підписати мене, але я відмовився від пропозиції. Він сприйняв це як особисте, тому я сказав йому, що якщо він мене не відпустить, я весь рік відпочиватиму у Генуї. Заради Брешії я відмовився від мільйонного контракту із київським Динамо у 2011 році", – заявив форвард.

Караччоло виступав за Брешію у 2001 – 2005, 2008 – 2011 і 2012 – 2018 роках. Також захищав кольори Комо, Про Верчеллі, Перуджі, Палермо, Сампдорії, Дженоа, Новари ФеральпіСало та Лумеццане. Провів 2 матчі за збірну Італії.

Раніше повідомлялося про те, що Андреа Конті завершив кар’єру у віці 31 року.