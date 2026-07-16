Славетний португальський клуб визнано банкрутом

Іменитий португальський футбольний клуб Боавішта було визнано банкрутом.

Про це повідомляє Publico.

Інформація про те, що Боавішту можуть визнати банкрутом, з'явилася ще в листопаді минулого року. Через складне фінансове становище клубу не дозволили заявитися навіть у четвертий дивізіон чемпіонату Португалії.

Тепер же клуб було визнано банкрутом після того, як Боавішта не зуміла виплатити щомісячний внесок у розмірі 55 тисяч євро, необхідний для того, щоби відтермінувати запуск процедури банкрутства.

Тепер же клуб припинить своє функціонування. До кінця липня Боавішта повинна звільнити всі приміщення, які належать клубу, після в існуванні клубу остаточно буде поставлено крапку.

Клуб було засновано у 1903 році, а у сезоні-2000/01 Боавішта вперше та, наразі, востаннє стала чемпіоном Португалії. Також клуб п'ять разів вигравав Кубок країни та тричі Суперкубок.