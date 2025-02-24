Колишній капітан Рейнджерс очолив команду до кінця сезону

Колишній капітан та член Залу слави Рейнджерс Баррі Фергюсон очолив команду до кінця сезону-2024/2025.

Про це повідомляє пресслужба "світло-синіх".

Фергюсон приєднався до тренерського штабу, у який вже входять Іссаме Чарай, Ніл МакКенн, Біллі Доддс та Аллан МакГрегор.

Як і повідомлялося раніше, разом з колишнім наставником "джерс" Філіппом Клеманом у відставку відправили й Алекса Рея, Коліна Стюарта і Стефана ван дер Хейдена.

Зазначимо, що Баррі Фергюсон є вихованцем та справжньою легендою Рейнеджерс, у складі якого футболіст провів 409 матчів та відзначився 57 голами та 29 асистами.

Разом із рідним клубом він шість разів ставав чемпіоном Шотландії та по п'ять разів вигравав Кубок Шотландії та Кубок ліги.

Після завершення кар'єри у 2015 році він працював виконувачем обов'язків головного тренера у Блекпулі, та самостійно очолював Клайд, Келти Хартс та Аллоа Атлетик. З лютого 2022 року Фергюсон залишається без роботи.