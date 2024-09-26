Коппола назвав кількість голів, яку зможе забити Довбик за Рому

Колишній італійський футболіст та тренер Маурісіо Коппола вважає, що український нападник італійської Роми Артем Довбик, зможе забити близько 16 голів за команду.

Його слова передає Sololaroma.

"Довбик – феноменальний нападник, фізично сильний, добре захищає м’яч, змушує команду рухатися вперед, він – прототип нападника, якого хотіли б усі тренери. Він чудово бачить ворота, вміє бити з 16 метрів, у всіх положеннях, дуже сильний та дуже добре грає головою. Він віддає перевагу навісам зі спини, але він також знає, як використовувати такого гравця позаду, як Дибала, який може віддати йому м’яч.

Можна сказати, що Рома знайшла справжнього нападника, якого ми не бачили з часів Едіна Джеко. З приходом Юрича – Довбик може стати великим. На мій погляд, він може забити 16-17 голів. Сподіваюся, що у нього немає ніяких фізичних проблем, на мою думку він справляється дуже добре", – сказав Коппола.