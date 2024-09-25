Вієрі спрогнозував результативність Довбика у Серії А

Колишній нападник збірної Італії Крістіан Вієрі оцінив гру форварда Роми Артема Довбика у матчах чемпіонату Італії.

Про це Вієрі розповів у коментарі DAZN.

"Довбик мені дуже подобається. Він сильний. Я бачив 5 хвилин проти Емполі, коли вони програли. Він 2-3 рази відкривався в глибину.

Я дуже люблю таких нападників, що руйнують лінії. Лівша, фізично сильний, технічний. Думаю, заб’є 18-20 голів.

Він гарно забив у ворота Удінезе. Глибина, дотик, удар в дальній кут. Як і треба. Ідеально", – сказав Вієрі.