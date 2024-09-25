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Вієрі спрогнозував результативність Довбика у Серії А

Олександр Булава — 25 вересня, 13:50
Вієрі спрогнозував результативність Довбика у Серії А
Артем Довбик
Getty Images

Колишній нападник збірної Італії Крістіан Вієрі оцінив гру форварда Роми Артема Довбика у матчах чемпіонату Італії.

Про це Вієрі розповів у коментарі DAZN.

"Довбик мені дуже подобається. Він сильний. Я бачив 5 хвилин проти Емполі, коли вони програли. Він 2-3 рази відкривався в глибину.

Я дуже люблю таких нападників, що руйнують лінії. Лівша, фізично сильний, технічний. Думаю, заб’є 18-20 голів.

Він гарно забив у ворота Удінезе. Глибина, дотик, удар в дальній кут. Як і треба. Ідеально", – сказав Вієрі.

Нагадаємо, у матчі з Удінезе Артем відзначився голом та віддав результативну передачу. Він був визнаний найкращим гравцем поєдинку. Цього сезону на рахунку Артема два голи та один асист у пʼяти матчах Серії А.

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