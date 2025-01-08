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Ексгравець Роми: Чую забагато критики на адресу Довбика

Олег Дідух — 8 січня 2025, 17:13
Ексгравець Роми: Чую забагато критики на адресу Довбика
Артем Довбик
ФК Рома

Колишній захисник Роми Фабіо Петруцці вважає, що форвард збірної України Артем Довбик не заслуговує на критику на свою адресу в поточному сезоні.

54-річного італійця цитує ReteSport.

"Мені подобається Довбик. Я чую на його адресу занадто багато критики. Рома вірить в нього, голи команди приходять після його дій. І проти Мілана, і проти Лаціо він взяв участь в усіх голах Роми", – заявив захисник.

Петруцці виступав за Рому в 1989 – 2000 роках, сумарно провів за команду 127 матчів.

На рахунку Довбика у поточному сезоні 9 голів і 3 асисти у 24 матчах за Рому в усіх турнірах. Він перейшов у римський клуб влітку минулого року з Жирони за 30,5 мільйона євро.

Раніше головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі заявив, що Довбик зробив значний внесок у недавні успіхи столичної команди.

Рома Артем Довбик

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