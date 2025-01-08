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Артем робить все, що ми вимагаємо: Раньєрі оцінив гру Довбика

Олексій Мурзак — 8 січня 2025, 15:26
Артем робить все, що ми вимагаємо: Раньєрі оцінив гру Довбика
Артем Довбик та Пауло Дибала
Getty Images

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі заявив, що український форвард "вовків" Артем Довбик зробив значний внесок в успіхи римської команди.

Його слова наводить Tuttomercatoweb.

"Він багато старається і робить все, що ми вимагаємо. Артем зробив значний внесок у успіхи нашої команди", – зазначив Раньєрі.

Також він оцінив виступ напарника українця по нападу Пауло Дибали.

"Дибала часто з’являється з гарним настроєм, мені важливо, щоб він усміхався. Зараз Пауло у неймовірній формі. Форварди, в моєму розумінні, мають бути на полі найкращими гравцями", – підкреслив наставник Роми.

У сезоні-2024/25 Довбик зіграв 24 у всіх турнірах, в яких забив 9 голів та віддав три результативні передачі. Втім, його визнали найгіршим гравцем матчу 19 туру Серії А проти Лаціо.

Рома наразі йде на десятій позиції у турнірній таблиці Серії А. 12 грудня команда Раньєрі зіграє на виїзді проти Болоньї.

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