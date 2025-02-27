У 48-річному віці помер ексгравець Реала

Пішов з життя колишній гравець мадридського Реала Хав'єр Дорадо. Йому було 48 років.

Смерть підтвердила пресслужба "бланкос".

Причини смерті не вказані. За інформацією від Marca, Дорадо тривалий час боровся зі складною хворобою.

Дорадо грав на позиції захисника і є вихованцем "вершкових". За першу команду провів 2 матчі в чемпіонаті Іспанії. Разом із клубом виграв ЛЧ-1999/00.

Також грав за Саламанку, Райо Вальєкано, Спортінг Хіхон, Мальорку та Атлетіко Балеарес. На його рахунку 4 матчі за збірну Іспанії U-21.

Нагадаємо, пішов у засвіти колишній член збірної США з легкої атлетики Ян Джонсон, який здобував бронзу ОІ-1972.