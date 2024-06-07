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Рома підпише новий контракт із Де Россі

Станіслав Лисак — 7 червня, 07:52
Рома підпише новий контракт із Де Россі

Наставник італійської Роми Даніеле Де Россі підпише новий контракт із клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нова угода буде розрахована до літа 2027 року. Фінансові деталі наразі невідомі. Про пролонгацію контракту можуть оголосити вже сьогодні, 7 червня.

Нагадаємо, Де Россі замінив Жозе Моурінью на тренерському містку Роми на початку цього року. Під його керівництвом римляни змогли значно покращити турнірне положення в Серії А, а також пробились до півфіналу Ліги Європи, де поступились Баєру.

"Вовки" фінішували шостими за підсумками сезону чемпіонату Італії та не змогли кваліфікувати до Ліги чемпіонів.

Де Россі Рома Чемпіонат Італії, Серія А

Рома

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