Селтік може запросити колишнього гравця команди на посаду головного тренера

Станіслав Лисак — 29 жовтня 2025, 00:33
instagram.com/ftcofficial

Колишній футболіст Селтіка Роббі Кін може повернутися в клуб в якості головного тренера.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Ірландський коуч розглядається керівництвом "кельтів". Наразі Кін є одним з кандидатів, що входять до шорт-листа Селтіка.

Роббі Кін після завершення кар'єри розпочав тренерську діяльність. Наразі ірландець очолює Ференцварош, з яким посідає 5 місце в чемпіонаті Угорщини. Відставання його команди до лідера складає 4 очки, однак на Ференцварош очікує матч у запасі.

Раніше ставло відомо, що Брендан Роджерс покинув пост головного тренера шотландського клубу.

Наразі Селтік посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії, маючи 17 очок після 9 зіграних турів.

Окрім Роббі Кіна на посаду головного тренера розглядають екстренера Іпсвіча Кірана МакКенну та Анже Постекоглу, який нещодавно покинув Ноттінгем.

