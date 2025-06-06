Легенда АПЛ може очолити клуб з Чемпіоншипу

Колишній нападник Ліверпуля, Тоттенгема та збірної Ірландії Роббі Кін може отримати посаду у клубі Чемпіоншипу.

Про це повідомляє Talksport.

У послугах 44-річного фахівця зацікавлений Мідлсбро, який за підсумками сезону-2024/25 не зміг пробитись в елітний дивізіон.

Зазначимо, що поточним місцем роботи видатного ексфутболіста є Ференцварош, який він очолив взимку. У підсумку, команда виграла чемпіонат Угорщини.

Раніше Кін також тренував Маккабі Тель-Авів та АТК, а як помічник головного тренера працював у Лідсі, збірній Ірландії та Мідлсбро.

Напередодні "Боро" звільнили легенду Манчестер Юнайтед з посади головного тренера.