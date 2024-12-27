Ексфорвард Інтера та Ліверпуля веде переговори з турецьким клубом

Колишній лідер збірної Ірландії з футболу Роббі Кін може стати тренером турецького клубу Фатіх Карагюмрюк.

Про це пише Sporx.com.

Президент команди підтвердив, що мав контакти з фахівцем, але поки що угоду не вдалося підписати.

Фатіх Карагюмрюк після 17 турів має 31 очко, що дозволяє посідати третє місце у Першій лізі Туреччини. Команда відстає від лідера Коджаеліспора на 4 бали.

Кін з 2018 року працював асистентом у збірній Ірландії, Мідлсбро та Лідсі. У сезоні-2023/24 певний час тренував Маккабі Тель-Авів.

У якості гравця Кін грав за Лідс, Інтер, Тоттенгем, Ліверпуль, Селтік, Вест Гем, Астон Віллу та Лос-Анджелес Гелаксі.

Нагадаємо, колишній захисник збірної Нідерландів може очолити Вест Бромвіч.