Колишня зірка АПЛ очолив клуб, який розгромив Динамо у поточному розіграші Ліги Європи

Колишній лідер збірної Ірландії з футболу Роббі Кін став головним тренером Ференцвароша.

Про це повідомила пресслужба угорського клубу.

На цій посаді Кін замінить нідерландця Паскаля Янсела. Нагадаємо, саме під керівництвом Янсела Ференцварош розгромив Динамо у Лізі Європи.

Кін з 2018 року працював асистентом у збірній Ірландії, Мідлсбро та Лідсі. У сезоні-2023/24 певний час тренував Маккабі Тель-Авів.

У якості гравця Кін грав за Лідс, Інтер, Тоттенгем, Ліверпуль, Селтік, Вест Гем, Астон Віллу та Лос-Анджелес Гелаксі.

Раніше Кін відмовився очолювати грецький Астерас. Також повідомлялося, що спеціаліст може очолити один з турецьких клубів.