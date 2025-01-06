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Колишня зірка АПЛ очолив клуб, який розгромив Динамо у поточному розіграші Ліги Європи

Олексій Мурзак — 6 січня 2025, 18:20
Колишня зірка АПЛ очолив клуб, який розгромив Динамо у поточному розіграші Ліги Європи
Роббі Кін
instagram.com/ftcofficial

Колишній лідер збірної Ірландії з футболу Роббі Кін став головним тренером Ференцвароша.

Про це повідомила пресслужба угорського клубу.

На цій посаді Кін замінить нідерландця Паскаля Янсела. Нагадаємо, саме під керівництвом Янсела Ференцварош розгромив Динамо у Лізі Європи.

Кін з 2018 року працював асистентом у збірній Ірландії, Мідлсбро та Лідсі. У сезоні-2023/24 певний час тренував Маккабі Тель-Авів.

У якості гравця Кін грав за Лідс, Інтер, Тоттенгем, Ліверпуль, Селтік, Вест Гем, Астон Віллу та Лос-Анджелес Гелаксі.

Раніше Кін відмовився очолювати грецький Астерас. Також повідомлялося, що спеціаліст може очолити один з турецьких клубів.

Динамо Київ Ліга Європи Ференцварош Роббі Кін Ліга Європи-2024/25

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