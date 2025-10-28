Українська правда
Селтік отримає нового тренера: хто серед кандидатів

Володимир Варуха — 28 жовтня 2025, 19:42
Керівництво шотландського гранда Селтік розглядає кандидатуру Кірана МакКенни на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Sky Sports.

МакКенна, який раніше очолював Іпсвіч Таун, є одним із головних претендентів на заміну колишньому наставнику, який залишив клуб після невдалого старту сезону.

Окрім 38-річного фахівця, у списку потенційних наставників кельтів також фігурує 60-річний Анже Постекоглу. Австралійський тренер уже працював із Селтіком у 2021–2023 роках і здобув із клубом кілька національних трофеїв.

Наразі Селтік посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії, маючи 17 очок після 9 зіграних турів.

Раніше ми повідомляли, що Брендан Роджерс покинув пост головного тренера шотландського клубу.

