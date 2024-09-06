Колишня зірка АПЛ відмовився очолити скромний грецький клуб

Колишній лідер збірної Ірландії з футболу Роббі Кін відмовився очолити грецький Астерас.

Про це пише видання SDNA.

Клуб та 44-річний фахівець активно вели перемовини. Ірландець навіть прилітав до міста Триполіса, але в останній момент передумав відповідати згодою на пропозицію щодо роботи.

Кін з 2018 року працював асистентом у збірній Ірландії, Мідлсбро та Лідсі. У сезоні-2023/24 певний час тренував Маккабі Тель-Авів.

У якості гравця Кін грав за Лідс, Інтер, Тоттенгем, Ліверпуль, Селтік, Вест Гем, Астон Віллу та Лос-Анджелес Гелаксі.