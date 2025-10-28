Роджерс подав у відставку з посади головного тренера Селтіка

Шотландський Селтік залишився без головного тренера після того, як зі своєї посади пішов Брендан Роджерс.

Про це повідомляє сайт "кельтів".

"Футбольний клуб Селтік може підтвердити, що головний тренер Брендан Роджерс подав заяву про відставку. Клуб прийняв її, і Брендан залишить свою посаду негайно. Клуб цінує внесок Брендана в Селтік протягом його двох дуже успішних періодів у клубі. Брендан залишає Селтік з нашою подякою за роль, яку він відіграв у період постійного успіху клубу, і бажаємо йому подальших успіхів у майбутньому", – йдеться у заяві клубу.

Club Statement. — Celtic Football Club (@CelticFC) October 27, 2025

Селтік вже розпочав пошуки нового головного тренера. А поки він не буде знайдений, обов'язки наставника шотландського колективу будуть виконувати Мартін О'Ніл та Шон Малоні.

Брендан Роджерс очолював Селтік протягом двох періодів (2016-2019, 2023-2025), за які він п'ять разів приводив команду до титулу чемпіона Шотландії, по чотири рази вигравав Кубок Шотландії та Кубок ліги, а також виграв Кубок Глазго у 2017 році.

Роджерс залишив Селтік на другом місці турнірної таблиці шотландської Прем'єр-ліги. В останніх чотирьох матчах чемпіонату "обручі" виграли одного разу, зазнавши при цьому дві поразки. Селтік відстає на 8 очок від лідера Прем'єр-ліги в особі Хартс.

