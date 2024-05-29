Мбаппе розповів, коли оголосить про перехід у новий клуб

Колишній нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе заявив, що найближчими днями стане відомий його новий клуб.

Про це французький футболіст розповів порталу CNN.

"Скоро офіційно дізнаєтесь про мій наступний клуб, це питання кількох днів. Я не можу дочекатися цього, я щасливий. Залишилося почекати ще трохи", — сказав Мбаппе.

Нагадаємо, Кіліан виграв Кубок Франції у своєму прощальному матчі за ПСЖ.

Низка ЗМІ стверджувала, що 25-річний футболіст підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в статусі вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 46 матчів за ПСЖ, у яких забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе не отримав від Парі Сен-Жермен зарплатню за квітень та бонус за лояльність.