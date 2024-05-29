Мбаппе не отримав зарплатню та величезний бонус від ПСЖ

Зірковий французький нападник Кілліан Мбаппе не отримав від Парі Сен-Жермен зарплатню за квітень та бонус за лояльність.

Про це повідомляє видання L’Equipe.

Клуб не виплатив бонус, сподіваючись утримати гравця від переходу в мадридський Реал. Загальна сума заборгованості перед Мбаппе становить близько 80 мільйонів євро.

Після того як француз у лютому 2024 року повідомив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі, що не продовжуватиме контракт, керівництво частково відсторонило його від матчів. Мбаппе вважає, що тренер Луїс Енріке також не випускав його на поле з неспортивних причин.

Нагадаємо, Кіліан виграв Кубок Франції у своєму прощальному матчі за ПСЖ.

Раніше низка ЗМІ стверджувала, що 25-річний футболіст підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в статусі вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 46 матчів за ПСЖ, у яких забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.



