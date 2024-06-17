Кополовець: У нас є футболісти, команди немає поки що

Колишній гравець Карпат Михайло Кополовець вважає, що гравці збірної України досі не стали командою.

Слова Кополовця після поразки національної команди від Румунії на Євро-2024 передає Tribuna.com.

"Так за збірну грати не можна. Команда мала вигляд, таке відчуття, ніби не готова до матчу. До речі, не знаю, чого це раптом так, бо скільки говорилося. Тим паче ми програли полякам, це був сигнал. А тут те саме з румунами. Одні емоції, важко щось сказати. Не бачив, що люди хочуть перемогти. Так, якісь там перші 15 хвилин видно, що в нас клас футболістів сильніший, але румуни були набагато сильніші командним духом.

У нас є футболісти, команди немає поки що. Є футболісти окремі: Мудрик собі бігає, Судаков собі, Циганков собі. Вони відірвані один від одного, не було цілісності, малюнку. Катастрофа, на жаль, це катастрофа. Недооцінки на чемпіонаті Європи бути не може. Лунін теж, звісно, це катастрофа. Чесно, я не розумів. Блін, важко зрозуміти, як Лунін пропускає такі м’ячі. Там вони з Матвієнком зробили перший гол удвох.

Не можу пояснити, чому так погано грали. Але не бачив, що команда хоче перемогти. Оце ключове – так за збірну грати не можна. Тим паче вони знають, як нам важливо для людей десь трошечки потішити результатом, грою, всі чекали. Я казав, що ця команда одна з найсильніших, так. По людях, може, так, але команди немає, на жаль", — сказав Кополовець.

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини. Наступний свій матч підопічні Реброва проведуть у п'ятницю, 21 червня, проти словаків.