Фабрегас відмовився від Челсі та підпише новий контракт із Комо
Головний тренер Комо Сеск Фабрегас може підписати нову угоду з італійським клубом. Іспанець не бажає приєднуватися до тренерського штабу Челсі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Фабрегас близький до узгодження довгострокового контракту з Комо після виходу команди в Серію А. Зазначається, що іспанський фахівець ніколи не розглядав можливість приєднання до Челсі та зосереджений на роботі в італійському клубі.Нагадаємо, що Комо під керівництвом Фабрегаса посів друге місце в Серії B та кваліфікувався до найвищого дивізіону Італії.
Зазначимо, що востаннє Комо грав у Серії А в сезоні-2002/2003, однак вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році. Найкращим результатом Комо в історії є 6-те місце Серії А в сезоні-2023/2024.