Фабрегас відмовився від Челсі та підпише новий контракт із Комо

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас може підписати нову угоду з італійським клубом. Іспанець не бажає приєднуватися до тренерського штабу Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Фабрегас близький до узгодження довгострокового контракту з Комо після виходу команди в Серію А. Зазначається, що іспанський фахівець ніколи не розглядав можливість приєднання до Челсі та зосереджений на роботі в італійському клубі.

🔵🇪🇸 Excl: Cesc Fàbregas, on the verge of signing new long term deal as Como head coach after excellent work last season.



Being included in Chelsea staff was never an option this summer, full focus on Como project after getting promoted to Serie A. pic.twitter.com/osulAXYPNJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2024

Нагадаємо, що Комо під керівництвом Фабрегаса посів друге місце в Серії B та кваліфікувався до найвищого дивізіону Італії.

Зазначимо, що востаннє Комо грав у Серії А в сезоні-2002/2003, однак вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році. Найкращим результатом Комо в історії є 6-те місце Серії А в сезоні-2023/2024.