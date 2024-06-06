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Фабрегас відмовився від Челсі та підпише новий контракт із Комо

Станіслав Лисак — 6 червня, 15:29
Фабрегас відмовився від Челсі та підпише новий контракт із Комо

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас може підписати нову угоду з італійським клубом. Іспанець не бажає приєднуватися до тренерського штабу Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Фабрегас близький до узгодження довгострокового контракту з Комо після виходу команди в Серію А. Зазначається, що іспанський фахівець ніколи не розглядав можливість приєднання до Челсі та зосереджений на роботі в італійському клубі.

Нагадаємо, що Комо під керівництвом Фабрегаса посів друге місце в Серії B та кваліфікувався до найвищого дивізіону Італії.

Зазначимо, що востаннє Комо грав у Серії А в сезоні-2002/2003, однак вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році. Найкращим результатом Комо в історії є 6-те місце Серії А в сезоні-2023/2024.

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Сеск Фабрегас

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