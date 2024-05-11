Комо Фабрегаса повернувся до Серії А через 20 років після банкрутства

Комо, який очолює колишній футболіст Сеск Фабрегас, посів друге місце в Серії B сезону-2023/2024 та кваліфікувався до елітного дивізіону Італії з футболу.

У завершальному, 38-му турі, турніру Комо зіграв унічию з Козенцею, однак поразка Венеції від Спеції принесла підопічним Фабрегаса омріяне підвищення в класі.

Together we stand. Together we rise.

Not as players or fans but as warriors united.



We 🅰️re Como. SEMM CUM🅰️SCH ⚪️🔵 pic.twitter.com/RbHfCLCuP1 — Como1907 (@Como_1907) May 10, 2024

Зазначимо, що востаннє Комо грав у Серії А в сезоні-2002/2003, однак вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році. Найкращим результатом Комо в історії є 6-те місце Серії А в сезоні-2023/2024.

Напередодні Парма за два тури до завершення італійської Серії B гарантувала собі вихід в елітний італійський дивізіон.