Фабрегас назвав гравця Інтера, яким захоплюється

Олег Дідух — 22 квітня 2026, 16:11
Головний тренер Комо Сеск Фабрегас зізнався, що захоплюється грою турецького півзахисника Інтера Хакана Чалханоглу.

Слова іспанського фахівця наводить TuttoMercatoWeb.

"Таких гравців, як Чалханоглу, небагато – я захоплююся ним як футболістом. Коли ми граємо проти Інтера, перше, про що думаю – чи буде він на полі. Такі чемпіони завжди знаходять рішення.

Він мені надзвичайно подобається, адже у сучасному футболі небагато таких, як він, Андреа Пірло, Лука Модрич чи Тоні Кроос. Бачити його на такому рівні – неймовірно: він вибудовує гру навколо себе й змушує команду грати", – заявив Фабрегас.

Нагадаємо, напередодні Комо в матчі-відповіді півфіналу Кубку Італії програв Інтеру 2:3, ведучи 2:0 по ходу поєдинку. Чалханоглу відзначився дублем і гольовою передачею.

