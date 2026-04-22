Фабрегас назвав гравця Інтера, яким захоплюється

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас зізнався, що захоплюється грою турецького півзахисника Інтера Хакана Чалханоглу.

Слова іспанського фахівця наводить TuttoMercatoWeb.

"Таких гравців, як Чалханоглу, небагато – я захоплююся ним як футболістом. Коли ми граємо проти Інтера, перше, про що думаю – чи буде він на полі. Такі чемпіони завжди знаходять рішення.

Він мені надзвичайно подобається, адже у сучасному футболі небагато таких, як він, Андреа Пірло, Лука Модрич чи Тоні Кроос. Бачити його на такому рівні – неймовірно: він вибудовує гру навколо себе й змушує команду грати", – заявив Фабрегас.