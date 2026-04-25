Якщо це його влаштовує: президент Комо дав "зелене світло" на переїзд Фабрегаса в Челсі
Сеск Фабрегас
Getty Images
Головний тренер Комо Сеск Фабрегас може очолити Челсі.
Про це повідомляє Goal.com.
За інформацією джерела, президент італійського клубу Мірван Суварсо дав зрозуміти, що не перешкоджатиме відходу 38-річного фахівця, який є одним з головних кандидатів на посаду наставника "синіх".
"Якщо це його влаштовує, то це його справа. Ви хочете, щоб ваші співробітники залишалися з вами якнайдовше, але зрештою він нам не належить, і він може перейти до Челсі, якщо захоче" – заявив Суварсо.
Водночас сам Фабрегас, незважаючи на цю інформацію, заявив, що був би не проти продовжити працювати на чолі Комо.
Нагадаємо, напередодні Челсі звільнив з посади головного тренера Ліама Росеньйора. До кінця сезону команду тимчасово очолюватиме Калум Макфарлейн.