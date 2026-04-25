Якщо це його влаштовує: президент Комо дав "зелене світло" на переїзд Фабрегаса в Челсі

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас може очолити Челсі.

Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, президент італійського клубу Мірван Суварсо дав зрозуміти, що не перешкоджатиме відходу 38-річного фахівця, який є одним з головних кандидатів на посаду наставника "синіх".

"Якщо це його влаштовує, то це його справа. Ви хочете, щоб ваші співробітники залишалися з вами якнайдовше, але зрештою він нам не належить, і він може перейти до Челсі, якщо захоче" – заявив Суварсо.

Водночас сам Фабрегас, незважаючи на цю інформацію, заявив, що був би не проти продовжити працювати на чолі Комо.

Нагадаємо, напередодні Челсі звільнив з посади головного тренера Ліама Росеньйора. До кінця сезону команду тимчасово очолюватиме Калум Макфарлейн.